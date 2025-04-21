Сможет ли Мбаппе сыграть с «Барселоной» после травмы?

Французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе успеет восстановиться к игре против "Барселоны" в финале Кубка Испании.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание Cope.

Мбаппе получил повреждение лодыжки в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом", который прошел 16 апреля и завершился поражением мадридцев со счетом 1:2. По информации СМИ, форвард близок к окончательному восстановлению.

Мбаппе может быть готов сыграть уже против "Хетафе" в 33-м туре ла лиги. Встреча пройдет 23 апреля.

26 апреля "Реал" сыграет с "Барселоной" в финале Кубка Испании. Мадридская команда 20 раз выигрывала этот трофей и располагается на третьем месте по этому показателю.

"Барселона" является лидером, в активе команды 31 такой титул.