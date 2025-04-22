В Германии гол азербайджанского футболиста вывел клуб в финал

Азербайджанский форвард Руфат Дадашов принёс "Динамо Берлин" важную победу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нападающий стал автором решающего гола в полуфинале Кубка Северо-Восточной региональной лиги Германии.

В дополнительное время матча против "Альглиника" Дадашов отличился на 114-й минуте, обеспечив своей команде победу со счётом 3:2 и выход в финал турнира.

Отмечается, что финальный поединок состоится 24 мая. "Динамо Берлин" сыграет с командой "БСВ Айнтрахт Малсдорф".