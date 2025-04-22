https://news.day.az/sport/1746683.html В Германии гол азербайджанского футболиста вывел клуб в финал Азербайджанский форвард Руфат Дадашов принёс "Динамо Берлин" важную победу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нападающий стал автором решающего гола в полуфинале Кубка Северо-Восточной региональной лиги Германии.
В Германии гол азербайджанского футболиста вывел клуб в финал
Азербайджанский форвард Руфат Дадашов принёс "Динамо Берлин" важную победу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нападающий стал автором решающего гола в полуфинале Кубка Северо-Восточной региональной лиги Германии.
В дополнительное время матча против "Альглиника" Дадашов отличился на 114-й минуте, обеспечив своей команде победу со счётом 3:2 и выход в финал турнира.
Отмечается, что финальный поединок состоится 24 мая. "Динамо Берлин" сыграет с командой "БСВ Айнтрахт Малсдорф".
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