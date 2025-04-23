https://news.day.az/sport/1747182.html Главный тренер "Нефтчи" дисквалифицирован Главный тренер "Нефтчи" U-19 Эмин Мустафаев дисквалифицирован. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что это решение было принято Дисциплинарным комитетом АФФА. Мустафаев был удален с поля на 90+4-й минуте матча Молодежной лиги АФФА "Нефтчи" - "Карабах" за выход на поле и протест против решения судьи.
Главный тренер "Нефтчи" дисквалифицирован
Главный тренер "Нефтчи" U-19 Эмин Мустафаев дисквалифицирован.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что это решение было принято Дисциплинарным комитетом АФФА.
Мустафаев был удален с поля на 90+4-й минуте матча Молодежной лиги АФФА "Нефтчи" - "Карабах" за выход на поле и протест против решения судьи. Он дисквалифицирован на два матча.
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