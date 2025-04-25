В Баку стартовала продажа билетов на турнир UFC

С 25 апреля начинается продажа билетов на исторический для Азербайджана вечер боёв UFC Fight Night. Самая популярная в мире организация смешанных единоборств впервые проведёт турнир в Баку - событие состоится 21 июня в "Кристалл Холл". Билеты можно будет приобрести с 25 апреля на платформе iticket.az.

Как передает Day.Az, турнир будет организован при поддержке Министерства молодёжи и спорта Азербайджана, а также Операционной компанией Baku City Circuit.

Магсуд Фарзуллаев, генеральный директор Baku City Circuit, подчёркивает:

"Приход UFC в Баку - новая страница в спортивной истории Азербайджана. В нашей стране на протяжении многих лет успешно проходят престижные международные мероприятия. Партнёрство с UFC - логичное продолжение этой динамики. Все эти достижения - результат успешной спортивной политики страны, последовательно проводимой главой государства на протяжении многих лет".

М. Фарзуллаев также выразил благодарность всем партнёрам и спонсорам, оказавшим поддержку в проведении турнира UFC в Баку.

Интерес к мероприятию огромен. Несмотря на то, что до события остаётся совсем немного времени, уже тысячи фанатов из Европы и других уголков мира с нетерпением ожидают возможности приобрести билеты. В числе гостей - легенда UFC Хабиб Нурмагомедов, который прибудет вместе с бойцом Тагиром Уланбековым.

В главном бою вечера сразятся бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и 4-й номер рейтинга Джамаал Хилл и 7-й номер табели о рангах Халил Раунтри-младший.

Тысячи фанатов MMA соберутся в "Кристалл Холл", чтобы поддержать бойцов - особенно представителей Азербайджана. Магсуд Фарзуллаев отметил, что впереди ещё одно грандиозное событие - это Гран-при Азербайджана "Формулы-1". "До старта осталось менее пяти месяцев, более 80% зрителей - иностранные болельщики".

Отметим, что UFC - это более 700 миллионов фанатов по всему миру и около 300 миллионов подписчиков в социальных сетях. Турниры этой организации транслируются в более чем 170 странах, ежегодно охватывая почти миллиард жилых домов.