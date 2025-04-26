Клубы «Эдмонтон» и «Нью-Джерси» сократили разрыв в плей-офф сериях НХЛ

Эдмонтон" обыграл "Лос-Анджелес" со счетом 7:4 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, результативной передачей отметился российский нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин. Для него это второе набранное очко в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, ранее он сделал результативный пас во второй игре противостояния.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Лос-Анджелеса". Четвертый матч пройдет также в Эдмонтоне в ночь на 28 апреля.

В другом матче игрового дня "Нью-Джерси" дома победил "Каролину" (3:2 ОТ).

"Каролина" ведет в серии со счетом 2-1. Следующий матч вновь пройдет на домашнем льду "Нью-Джерси". Игра состоится 27 апреля.