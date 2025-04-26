Сегодня три азербайджанских дзюдоиста сразяться за медали на ЧЕ

Сегодня на чемпионате Европы по дзюдо в Подгорице (Черногория) к соревнованиям присоединились еще три представителя Азербайджана. Как сообщает Report, на татами выйдут Зелим Коцоев (100 кг), Ушанги Кокаури (+100 кг) и Нигяр Сулейманова (+78 кг).

Как передает Day.Az, ранее бронзовые медали турнира завоевали Ахмед Юсифов (60 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Зелим Цкаев (81 кг) и Мурад Фатиев (90 кг).

В целом на чемпионате Азербайджан представляет 15 спортсменов - 9 мужчин и 6 женщин, которые участвуют в 12 весовых категориях. Также сборная примет участие в соревнованиях среди смешанных команд.