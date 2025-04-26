Cколько заработают "Реал" и "Барселона" в Кубке Испании?

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) активно готовится к финалу Кубка Испании, в котором встретятся давние соперники - "Барселона" и мадридский "Реал", сообщает Day.Az со ссылкой на Marca.

Победителю турнира достанется не только престижный трофей, но и денежное вознаграждение в размере около 1,2 миллиона евро. Проигравшая команда также получит выплату - порядка 1 миллиона евро. Основная часть этих сумм поступит от продажи прав на телетрансляции матча.

Кроме того, оба клуба рассчитывают на дополнительную прибыль от продажи билетов. Финал пройдет на стадионе "Олимпико де Севилья - Ла Картуха" в Севилье, где ожидается аншлаг - более 50 тысяч зрителей. Стоимость билетов варьируется от 72 до 270 евро. После покрытия организационных расходов оставшиеся средства будут разделены между RFEF и финалистами, что принесет клубам дополнительно около 1 миллиона евро.

Матч начнется 6 мая в 00:00 по бакинскому времени.