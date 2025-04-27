Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана пройдет решающий матч для "Карабаха"

Сегодня в Мисли Премьер-лиге Азербайджана пройдут два заключительных матча XXXII тура.

Как передает Day.Az, центральным событием игрового дня станет встреча между "Сабахом" и "Карабахом" на стадионе Bank Respublika Arena. Начало матча - в 20:00. Агдамский клуб, лидирующий в таблице с 76 очками, может досрочно завоевать чемпионский титул, если как минимум не проиграет в этом матче. Столичный "Сабах" занимает пятое место и имеет в активе 39 баллов.

В другом поединке игрового дня "Сабаил", находящийся на последнем месте с 20 очками, примет "Араз-Нахчыван", который идёт третьим и набрал 53 балла. Матч пройдёт на "АСКО Арене" и начнётся в 17:30.

Расписание матчей XXXII тура на 27 апреля:

17:30 - "Сабаил" - "Араз-Нахчыван"

Судейская бригада: Рашад Ахмедов (главный арбитр), Эйюб Ибрагимов, Раиль Рамазанов, Эльвин Байрамов.

VAR: Ингилаб Мамедов, AVAR: Намиг Гусейнов.

Судья-инспектор: Рамиль Диниев.

Представитель АФФА: Эльман Мусаев.

Стадион: "АСКО Арена".

20:00 - "Сабах" - "Карабах"

Судейская бригада: Турал Гурбанов (главный арбитр), Асиман Азизли, Рахман Эмами, Али Алиев.

VAR: Эльчин Масиев, AVAR: Парвин Талыбов.

Судья-инспектор: Омар Пашаев.

Представитель АФФА: Зумруд Агаева.

Стадион: Bank Respublika Arena.

В предыдущих матчах тура "Туран Товуз" и "Шамахы" сыграли вничью со счётом 1:1, а "Зиря" на выезде одержала победу над "Кяпязом" - 1:0.