https://news.day.az/sport/1749029.html Бахлул Мустафазаде вернется в "Габалу" Футболист сборной Азербайджана и "Карабаха" Бахлул Мустафазаде покинет агдамскую команду. Согласно информации, полученнойİdman.biz, 28-летний защитник в межсезонье перейдет в "Габалу". Мустафазаде, контракт которого с агдамским клубом рассчитан до 2027 года, будет отдан в аренду "красно-черным".
Бахлул Мустафазаде вернется в "Габалу"
Футболист сборной Азербайджана и "Карабаха" Бахлул Мустафазаде покинет агдамскую команду.
Согласно информации, полученнойİdman.biz, 28-летний защитник в межсезонье перейдет в "Габалу".
Мустафазаде, контракт которого с агдамским клубом рассчитан до 2027 года, будет отдан в аренду "красно-черным". Бахлул проведет сезон 2025/26 в "Габале", воспитанником которой является.
Отметим, что ранее сообщалось, что у защитника возникли проблемы с главным тренером "Карабаха" Гурбаном Гурбановым. После матча с "Сабахом", в котором "Карабах" стал 12-м чемпионом, Гурбанов, поздравивший всех игроков в раздевалке, проигнорировал Мустафазаде.
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