Бахлул Мустафазаде вернется в "Габалу"

Футболист сборной Азербайджана и "Карабаха" Бахлул Мустафазаде покинет агдамскую команду.

Согласно информации, полученнойİdman.biz, 28-летний защитник в межсезонье перейдет в "Габалу".

Мустафазаде, контракт которого с агдамским клубом рассчитан до 2027 года, будет отдан в аренду "красно-черным". Бахлул проведет сезон 2025/26 в "Габале", воспитанником которой является.

Отметим, что ранее сообщалось, что у защитника возникли проблемы с главным тренером "Карабаха" Гурбаном Гурбановым. После матча с "Сабахом", в котором "Карабах" стал 12-м чемпионом, Гурбанов, поздравивший всех игроков в раздевалке, проигнорировал Мустафазаде.