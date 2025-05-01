https://news.day.az/sport/1749209.html В Баку начинается Кубок Европы Сегодня в Баку начинается Кубок Европы по художественной гимнастике. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день пройдут выступления в индивидуальном зачете. Сеньорки выступят с обручем и мячом в рамках квалификации многоборья. Азербайджан в состязаниях личниц представлен Говхар Ибрагимовой и Зохрой Джафаровой.
В Баку начинается Кубок Европы
Сегодня в Баку начинается Кубок Европы по художественной гимнастике.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день пройдут выступления в индивидуальном зачете. Сеньорки выступят с обручем и мячом в рамках квалификации многоборья.
Азербайджан в состязаниях личниц представлен Говхар Ибрагимовой и Зохрой Джафаровой.
Всего в Кубке Европы примут участие 175 граций из 25-ти стран.
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