Сегодня в Баку начинается Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день пройдут выступления в индивидуальном зачете. Сеньорки выступят с обручем и мячом в рамках квалификации многоборья.

Азербайджан в состязаниях личниц представлен Говхар Ибрагимовой и Зохрой Джафаровой.

Всего в Кубке Европы примут участие 175 граций из 25-ти стран.