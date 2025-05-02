Объявлены судьи матча Словакия - Азербайджан

Объявлены назначения на матчи женской сборной Азербайджана по волейболу во втором турнире Золотой лиги Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, также определились судьи игр нашей сборной с хозяйкой Словакией и Черногорией.

Матч против Словакии будут судить представители Польши и местной страны. Во втором матче будут работать сербский и польский арбитры.

Отметим, что первый турнир женской Золотой лиги пройдет в Баку.

Золотая лига Европы

Женщины

Второй турнир (Словакия)

6 июня

22:00 Азербайджан - Словакия

Судьи: Бошко Милич (Польша), Игорь Симп (Словакия).

Братислава. Дворец спорта Pasiyenki

7 июня

20:00 Черногория - Азербайджан

Судьи: Станислава Шимич (Сербия), Бошко Милич (Польша)

Братислава. Дворец спорта Pasiyenki