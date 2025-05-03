Магомед Мурадлы упустил лидерство на Baku Open

Азербайджанский гроссмейстер Магомед Мурадлы упустил единоличное лидерство на шахматном фестивале Baku Open, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В рамках пятого тура главного турнира фестиваля Мурадлы встречался с действующим чемпионом Европы Александром Инджичем (Сербия). В результате Магомед потерпел первое поражение на турнире и уступил лидерство, которое перехватил сербский шахматист. На счету Инджича 4,5 очка, тогда как Мурадлы с четырьмя очками занимает второе место.

По 3,5 очка среди азербайджанских шахматистов набрали Айдын Сулейманлы, Ахмед Ахмедзаде, Мисретдин Искендеров, Реад Самедов, Хазар Бабазаде и Мурад Ибрагимли, которые занимают 6-е, 14-е, 8-е, 16-е, 3-е и 4-е места соответственно.