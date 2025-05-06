https://news.day.az/sport/1750514.html Капитан сборной Азербайджана покинула венгерский клуб Капитан женской сборной Азербайджана по волейболу Айшен Абдуллазимова покинула венгерский клуб "Вашаш". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, опытная спортсменка сообщила об этом в публикации на своей странице в соцсети. Она написала, что прощается с "Вашашем", в котором выступала на протяжении шести лет.
Капитан сборной Азербайджана покинула венгерский клуб
Капитан женской сборной Азербайджана по волейболу Айшен Абдуллазимова покинула венгерский клуб "Вашаш".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, опытная спортсменка сообщила об этом в публикации на своей странице в соцсети.
Она написала, что прощается с "Вашашем", в котором выступала на протяжении шести лет. Несколько дней назад Абдуллазимова также заявила, что получила ряд предложений от других клубов.
Отметим, что, будучи капитаном "Вашаша", Абдуллазимова пять раз становилась чемпионкой Венгрии.
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