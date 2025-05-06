Капитан сборной Азербайджана покинула венгерский клуб

Капитан женской сборной Азербайджана по волейболу Айшен Абдуллазимова покинула венгерский клуб "Вашаш".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, опытная спортсменка сообщила об этом в публикации на своей странице в соцсети.

Она написала, что прощается с "Вашашем", в котором выступала на протяжении шести лет. Несколько дней назад Абдуллазимова также заявила, что получила ряд предложений от других клубов.

Отметим, что, будучи капитаном "Вашаша", Абдуллазимова пять раз становилась чемпионкой Венгрии.