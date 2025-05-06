Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова продолжит карьеру в Греции.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, нападающая, на днях ставшая чемпионкой Бразилии в составе "Осаско", возвращается в Европу. Ее следующей командой станет "Панионис".

Стороны уже согласовали детали перехода.

"Панионис" представил предстоящий переход Рагимовой.

"Паниониос" готов совершить сенсационный трансфер. Причина - Полина Рагимова, с которой "сине-красные" находятся в шаге от окончательного соглашения!

Опытнейшая нападающая в этом году одержала победу с "Осаско" в чемпионате Бразилии. А ее трансфер, несомненно, может стать одним из самых крупных в истории женского волейбола Греции.

"Паниониос", после не менее впечатляющего приобретения Элицы Василевой, готов принять в свой состав еще одну спортсменку из высшего эшелона мирового волейбола, и, конечно же, ожидания от нового сезона очень высоки. И в Греции, и в Европе!", - отмечает сайт греческого клуба.