Сын Роналду вызван в сборную Португалии

Сын нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду вызван в юношескую сборную Португалии (игроки до 15 лет) для участия в международном турнире в Хорватии.

Как передает Day.Az, для 14-летнего футболиста этот вызов стал первым в его карьере. Юношеская национальная команда Португалии сразится с соперниками из Японии, Греции и Англии.

Сын звездного форварда играет за юношескую команду саудовского "Аль-Насра". В своей карьере он также выступал за академии "Посуэло", "Ювентуса" и "Реала".

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим "Аль-Насра". Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25.