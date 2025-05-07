«ПСЖ» и «Арсенал» поборются за финал ЛЧ

Сегодня состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Арсеналом". Встреча пройдет в Париже.

Как передает Day.Az, минимальное преимущество французов после первого полуфинала не сказать что делает их железобетонными фаворитами. Однако перевес все же на стороне "ПСЖ" - команда Луиса Энрике примет своего соперника дома в комфортной обстановке. "Арсеналу" же придется собрать всю волю в кулак, чтобы для начала нивелировать преимущество оппонента, а затем попробовать выйти вперед по итогам двух матчей.

Микелю Артете не очень повезло: часть лидеров его команды пропустят встречу. В первую очередь, речь о Кае Хаверце, Габриэле Жезусе и Габриэле Магальяйнсе. У хозяев под вопросом разве что Преснел Кимпембе.