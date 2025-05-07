https://news.day.az/sport/1751065.html В Баку проходят международные сборы боксеров В Баку проходят международные учебно-тренировочные сборы молодых боксеров. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, к совместным тренировкам азербайджанских и узбекских спортсменов теперь присоединилась сборная Грузии. В тренировочном сборе, организованном в Бакинском центре бокса, принимают участие более 100 спортсменов.
В Баку проходят международные сборы боксеров
В Баку проходят международные учебно-тренировочные сборы молодых боксеров.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, к совместным тренировкам азербайджанских и узбекских спортсменов теперь присоединилась сборная Грузии.
В тренировочном сборе, организованном в Бакинском центре бокса, принимают участие более 100 спортсменов. Команды тренируются дважды в день и проверяют свои силы в контрольных поединках. Основное внимание в ходе тренировок уделяется технической и тактической подготовке.
Тренировки проводятся в рамках подготовки к международному турниру "Кубок Гейдара Алиева-2025", который пройдет в Баку с 16 по 21 мая.
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