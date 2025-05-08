"Нефтчи" встретится с "Сабахом"

Продолжается финальная серия в мужской баскетбольной лиге Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоится четвертый матч решающего этапа.

Действующий чемпион "Сабах" сыграет с "Нефтчи". Игра пройдет в Бакинском Дворце спорта. "Сабах" попытается приблизиться на шаг к чемпионству, одержав третью победу, а "Нефтчи" попытается сравнять счет в серии.

Отметим, что пятый матч серии состоится 11 мая.

Азербайджанская баскетбольная лига

Финал, четвертая игра

8 мая

19:00. "Нефтчи" - "Сабах"

Бакинский Дворец Спорта

Счет в серии - 1:2