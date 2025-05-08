https://news.day.az/sport/1751134.html "Нефтчи" встретится с "Сабахом" Продолжается финальная серия в мужской баскетбольной лиге Азербайджана. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоится четвертый матч решающего этапа. Действующий чемпион "Сабах" сыграет с "Нефтчи".
Азербайджанская баскетбольная лига
19:00. "Нефтчи" - "Сабах"
"Нефтчи" встретится с "Сабахом"
Продолжается финальная серия в мужской баскетбольной лиге Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сегодня состоится четвертый матч решающего этапа.
Действующий чемпион "Сабах" сыграет с "Нефтчи". Игра пройдет в Бакинском Дворце спорта. "Сабах" попытается приблизиться на шаг к чемпионству, одержав третью победу, а "Нефтчи" попытается сравнять счет в серии.
Отметим, что пятый матч серии состоится 11 мая.
Азербайджанская баскетбольная лига
Финал, четвертая игра
8 мая
19:00. "Нефтчи" - "Сабах"
Бакинский Дворец Спорта
Счет в серии - 1:2
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