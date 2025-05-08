Эльдар Алиев отсудит матчи Евролиги

Азербайджанский арбитр международной категории по волейболу Эльдар Алиев получил назначения от Европейской Конфедерации.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он поработает на нескольких матчах второго мини-турнира Серебряной Евролиги среди мужских сборных, который пройдет 13-15 июня в Баку.

14 июня Алиев вместе со своим турецким коллегой Чеврилом Эбру Кайя отсудит встречу Венгрия - Люксембург. А на следующий день вместе с Джордже Стевановичем (Сербия) будет работать на матче Азербайджан - Венгрия.

Отметим, что сборная Азербайджана 13 июня в матче открытия бакинского этапа Серебряной Евролиги сыграет с Люксембургом. Встреча доверена Чеврил Эбру Кайя (Турция) и Джордже Стевановичу (Сербия).