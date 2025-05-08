Названо увлечение Синнера помимо тенниса

Тренер первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера Симоне Ваньоцци рассказал об увлечении итальянского теннисиста "Формулой-1".

Как передает Day.Az, его слова приводит Ubitennis.

"Вы не представляете, как сильно он хотел бы стать пилотом "Формулы-1", он по-настоящему болен этим видом спорта. Возможно, после завершения карьеры он этим займется. Янник стремится к совершенству - даже в труднейшие моменты матча, при 0-40, он видит только позитив", - заявил Ваньоцци.

WADA заключило соглашение об урегулировании дела Синнера. Итальянский теннисист отстранен на три месяца, срок его дисквалификации истекает 4 мая.

20 августа 2024 года на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за два положительных допинг-теста, которые он сдавал ранее. Сообщается, что в организации не нашли серьезных поводов для дисквалификации Синнера.