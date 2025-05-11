Каратисты Азербайджана продолжают побеждать на чемпионате мира

Национальная сборная Азербайджана по традиционному карате завоевала очередные медали на X чемпионате мира по карате в стиле фудокан, проходящем в польском городе Пулавы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, среди взрослых отличились Гаджиали Велизаде (+80 кг) и Кямран Гейдерзаде (80 кг), первый завоевал золотую медаль, а второй удостоился бронзовой награды.

Вюсал Сеидов (60 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала в соревнованиях среди спортсменов до 21 года, а Сиявуш Байрамов (75 кг) занял третье место в категории ветеранов.

Среди молодежи Таир Алекберов (75 кг) завоевал золотую медаль, а Мехти Багиров (65 кг) стал серебряным призером.

Среди девушек в весовой категории до 60 кг первое место заняла Шафаят Зейналлы, а среди юношей в той же весовой категории победу одержал Горхмаз Сафарли.

В соревнованиях среди детей Юсиф Мустафазаде (35 кг) завоевал бронзовую медаль.

В абсолютной весовой категории среди мужчин Бабек Гелемзаде в первом поединке одержал уверенную победу над армянским соперником со счетом 4:0. Одержав затем еще четыре победы, Гелемзаде в финале уступил польскому спортсмену из-за полученной травмы и ограничился серебряной медалью.

Отметим, что чемпионат мира по карате в стиле фудокан проводится один раз в четыре года.