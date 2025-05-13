https://news.day.az/sport/1752198.html Азербайджанский футболист стал чемпионом Албании Футболист сборной Азербайджана Замиг Алиев стал чемпионом Албании. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, его клуб "Эгнатия" в решающем матче уверенно обыграл "Влажнию" со счётом 4:0 и во второй раз в истории стал победителем национального первенства. Предыдущий титул команда завоевала в прошлом сезоне.
Азербайджанский футболист стал чемпионом Албании
Футболист сборной Азербайджана Замиг Алиев стал чемпионом Албании.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, его клуб "Эгнатия" в решающем матче уверенно обыграл "Влажнию" со счётом 4:0 и во второй раз в истории стал победителем национального первенства. Предыдущий титул команда завоевала в прошлом сезоне.
Алиев вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут, внеся вклад в победу своей команды.
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