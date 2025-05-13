Игрок сборной Азербайджана перейдет в "Де Графсхап"?

Игрок сборной Азербайджана по футболу Озан Джан Кёкчю может продолжить карьеру в Нидерландах.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 26-летний полузащитник был предложен "Де Графсхапу".

Окончательное решение по этому вопросу примет руководство клуба.

Отметим, что Кёкчю, расставшийся с финским клубом ХИК третьего мая, ранее выступал за команды "Валвейк", "Телстар" и "Эйндховен" в Нидерландах.