https://news.day.az/sport/1752263.html Игрок сборной Азербайджана перейдет в "Де Графсхап"? Игрок сборной Азербайджана по футболу Озан Джан Кёкчю может продолжить карьеру в Нидерландах. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 26-летний полузащитник был предложен "Де Графсхапу". Окончательное решение по этому вопросу примет руководство клуба.
Игрок сборной Азербайджана перейдет в "Де Графсхап"?
Игрок сборной Азербайджана по футболу Озан Джан Кёкчю может продолжить карьеру в Нидерландах.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, 26-летний полузащитник был предложен "Де Графсхапу".
Окончательное решение по этому вопросу примет руководство клуба.
Отметим, что Кёкчю, расставшийся с финским клубом ХИК третьего мая, ранее выступал за команды "Валвейк", "Телстар" и "Эйндховен" в Нидерландах.
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