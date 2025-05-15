"Карабах" ведет переговоры с Абубакаром?

В зарубежной прессе пишут о том, что нападающий сборной Камеруна по футболу Венсан Абубакар ведет переговоры с "Карабахом". Сегодня об этом сообщили турецкие газеты Fanatik и Fotomac.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на QOL.az, Абубакар недавно по обоюдному согласию расторг контракт с турецким клубом "Хатайспор".

Теперь, как сообщается, он заинтересован в игре в Лиге чемпионов и поэтому переходит в "Карабах".

Сайт отмечает, что никаких переговоров с 33-летним форвардом на клубном уровне не велось. Кроме того, скауты агдамского представителя давно ищут нападающего и уже провели переговоры с несколькими иностранными форвардами. Не исключаетсяо, что переговоры с Абубакаром ведутся на уровне менеджеров.

Отметим, что Венсан Абубакар ранее выступал за "Порту", ​​"Бешикташ", "Лорьян" и "Аль-Наср". В этом сезоне он принял участие в 25 матчах турецкой Суперлиги, забив семь голов и отдав две результативные передачи.