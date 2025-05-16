Азербайджанские гимнастки вышли в финал Кубка Европы

Азербайджанские гимнастки Зохра Джафарова и Говхар Ибрагимова вышли в финал многоборья на Кубке Европы в Бургасе (Болгария).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по сумме выступлений с обручем, мячом, булавами и лентой Джафарова набрала 100,981 балла и заняла шестое место в квалификации. А Ибрагимова финишировала следом (100,663), также решив задачу по выходу в финал.

Отметим, что в финал пробились 16 спортсменок, которое будут выступать в формате Cross Battle - проводить выступления на выбывание.

Cross Battle состоится 18 мая.