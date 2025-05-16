https://news.day.az/sport/1753206.html Азербайджанские гимнастки вышли в финал Кубка Европы Азербайджанские гимнастки Зохра Джафарова и Говхар Ибрагимова вышли в финал многоборья на Кубке Европы в Бургасе (Болгария). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по сумме выступлений с обручем, мячом, булавами и лентой Джафарова набрала 100,981 балла и заняла шестое место в квалификации.
Отметим, что в финал пробились 16 спортсменок, которое будут выступать в формате Cross Battle - проводить выступления на выбывание.
Азербайджанские гимнастки вышли в финал Кубка Европы
Азербайджанские гимнастки Зохра Джафарова и Говхар Ибрагимова вышли в финал многоборья на Кубке Европы в Бургасе (Болгария).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по сумме выступлений с обручем, мячом, булавами и лентой Джафарова набрала 100,981 балла и заняла шестое место в квалификации. А Ибрагимова финишировала следом (100,663), также решив задачу по выходу в финал.
Отметим, что в финал пробились 16 спортсменок, которое будут выступать в формате Cross Battle - проводить выступления на выбывание.
Cross Battle состоится 18 мая.
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