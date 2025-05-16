https://news.day.az/sport/1753341.html Сборная Азербайджана обнародовала состав на домашний матч с Литвой Определен предварительный состав женской сборной Азербайджана на домашний матч против команды Литвы в рамках отборочного этапа Лиги наций УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная начнет учебно-тренировочный сбор в Баку 20 мая. Окончательный состав будет объявлен 25 мая.
Сборная Азербайджана обнародовала состав на домашний матч с Литвой
Определен предварительный состав женской сборной Азербайджана на домашний матч против команды Литвы в рамках отборочного этапа Лиги наций УЕФА.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная начнет учебно-тренировочный сбор в Баку 20 мая.
Окончательный состав будет объявлен 25 мая. Подопечные Сиасята Асгарова встретятся с командой Литвы в рамках IV группы Лиги C 30 мая в 18:00 на стадионе Байыл.
В предварительный состав команды вошли 29 футболисток, среди которых есть игроки, выступающие в Турции, России, Казахстане, а также в азербайджанских клубах.
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