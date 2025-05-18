Сын Роналду забил первый гол

Криштиану Роналду-младший, сын нападающего саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду, забил первый мяч за сборную Португалии, составленную из игроков не старше 15 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, игрок отличился в финале турнира имени Влатко Марковича, в котором его команда играла с Хорватией. Роналду отличился ударом с острого угла, мяч влетел в сетку рикошетом от перекладины.

Ранее Криштиану Роналду отреагировал на вызов сына в сборную. "Горжусь тобой, сынок!" - написал футболист.

14-летний Роналду-младший играет в системе "Аль-Насра". Он перешел туда из академии "Манчестер Юнайтед".