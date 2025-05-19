Роналду может сменить клуб

Нападающий саудовского "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду может подписать краткосрочный контракт с бразильским "Фламенго".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил футбольный агент Паулу Барбоза.

"Это пока выглядит как гипотеза и направлено на повышение статуса Криштиану Роналду на мировом рынке. Учитывая, что он играл в Саудовской Аравии, можно говорить о некоторой девальвации его позиций. Чемпионат в Саудовской Аравии вызывает средний интерес, поэтому участие в клубном чемпионате мира было бы интересным шагом", - заявил он.

10 апреля появилась информация, что Роналду может продлить трудовое соглашение с саудовским клубом. Журналист Джанлуиджи Лонгари написал, что руководство клуба предложило 40-летнему португальцу подписать контракт до лета 2027 года. Действующий контракт Роналду с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта португалец станет владельцем 5% доли клуба.

11 мая издание Marca сообщило, что "Аль‑Наср" приостановил переговоры о продлении контракта с Роналду.

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим "Аль-Насра". Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.