"Сумгайыт" расстанется с седьмым номером

Определился еще один игрок, который покинет азербайджанскую футбольную команду "Сумгайыт" по окончании сезона.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, руководство не заинтересовано в услугах Ровлана Мурадова.

Клуб не намерен подписывать новый контракт с Мурадовым, соглашение с которым истекает в июне.

Отметим, что Ровлан выступает за "Химиков" с лета 2023 года. В этом сезоне 27-летний игрок принял участие в 31 матче, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.