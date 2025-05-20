https://news.day.az/sport/1754123.html "Сумгайыт" расстанется с седьмым номером Определился еще один игрок, который покинет азербайджанскую футбольную команду "Сумгайыт" по окончании сезона. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, руководство не заинтересовано в услугах Ровлана Мурадова. Клуб не намерен подписывать новый контракт с Мурадовым, соглашение с которым истекает в июне.
"Сумгайыт" расстанется с седьмым номером
Определился еще один игрок, который покинет азербайджанскую футбольную команду "Сумгайыт" по окончании сезона.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sport24.az, руководство не заинтересовано в услугах Ровлана Мурадова.
Клуб не намерен подписывать новый контракт с Мурадовым, соглашение с которым истекает в июне.
Отметим, что Ровлан выступает за "Химиков" с лета 2023 года. В этом сезоне 27-летний игрок принял участие в 31 матче, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.
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