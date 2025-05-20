Сборная Азербайджана завершает подготовку к чемпионату Европы

Сборная Азербайджана по спортивной гимнастике находится на финальном отрезке подготовки к чемпионату Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный старт континента пройдет 26-31 мая в Лейпциге (Германия).

В состав нашей команды вошли победитель общего зачета Кубка мира в упражнении на кольцах, Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров, Мурад Агарзаев и Дениз Алиева.

Всего в ЧЕ примут участие спортсмены из 37-ми стран. В мужском зачете выступят 165 участников, а в женском - 136 спортсменок.

Отметим, что в прошлом году Симонов завоевал серебро ЧЕ в упражнении на кольцах.