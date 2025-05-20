Афран Исмайлов о матче «Кубка Легенд»

"Это была очень интересная игра".

Как передает Day.Az, об этом İdman.biz рассказал ветеран футбола Афран Исмаилов.

Он поделился своими мыслями о матче "Кубка Легенд", посвященном чемпионату мира по мини-футболу, который пройдет в Баку. Афран, выступавший в составе команды "Тренеры Премьер-лиги", сказал, что проведение таких мероприятий - очень хорошая инициатива:

"Друзья собрались вместе. Мы давно не собирались вместе. Организация была на очень высоком уровне. Мы начали, а после этого будет играть наша национальная сборная по мини-футболу. Желаю им успехов. Наши сердца с ними. Мы приедем и посмотрим на их игры. Надеюсь, они станут чемпионами и порадуют нас".

Отличившийся в игре Исмайлов рассказал, что забивать голы всегда приятно:

"Главное, что наша команда победила. Игра прошла хорошо. Особенно серия пенальти. Думаю, болельщики увидели интересную игру. Последний раз я играл в такой футбол два года назад. Я давно не выходил на поле, так как у меня болит колено. А сейчас, несмотря на боль, я принял участие в этом матче и получил огромное удовольствие".

Отметим, что счет в игре открыли "Тренеры Премьер-лиги". Гол забил Афран Исмайлов. Рашад Садыхов сравнял счет за "Нефтчи-2000". Тренеры Премьер-лиги, которые были точнее в серии пенальти, одержали победу со счетом 3:2.