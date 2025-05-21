Казахстанский боец определился с планом на бакинский турнир

Финальный этап подготовки к бакинскому турниру UFC, который состоится 21 июня, казахстанский боец Азат Максум проведет в Алматы.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил тренер Triumph Fights Канат Рахимов, отметивший, что его спортсмен находился в хорошей форме.

"Азат прошел сборы в США, и когда пришло предложение - мы сразу согласились. Соперника не выбирали. До боя остался месяц, и финальный этап подготовки мы решили провести в Алматы - не хотим терять ни дня на перелеты", - подчеркнул Рахимов.

Отметим, что Максум проведет в Баку бой против россиянина Тагира Уланбекова. Он принял вызов на коротком уведомлении, заменив японца Кёдзи Хоригучи.