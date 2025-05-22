ЧМ по мини-футболу в Баку: Босния и Герцеговина обыграла США

На проходящем в Баку чемпионате мира по мини-футболу сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над командой США.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч группы F прошел на Национальной арене гимнастики и завершился победой европейцев со счетом 3:2.

Отметим, что в других матчах дня Испания победила Гану (3:0), Индонезия оказалась сильнее Коста-Рики (1:0), Чехия обыграла Аргентину (2:1), Польша - Казахстан (2:1), а встреча Черногории с Таиландом завершилась вничью - 1:1.

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На проходящем в Баку чемпионате мира по мини-футболу встретились сборные Казахстана и Польши.

В матче группы F, состоявшемся на Национальной арене гимнастики, польская команда одержала победу со счетом 2:1.

Отметим, что в других матчах дня Испания обыграла Гану (3:0), Индонезия оказалась сильнее Коста-Рики (1:0), Чехия победила Аргентину (2:1), а матч между Черногорией и Таиландом завершился вничью - 1:1.

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В Баку продолжается чемпионат мира по мини-футболу.

Первый тур завершится сегодня.

На Национальной гимнастической арене пройдут восемь игр. Еще 16 команд начнут борьбу на чемпионате мира.

День начался с матча Гана - Испания. Испанцы победили со счетом 3:0. Казахстан, занявший второе место на последнем чемпионате мира, встретится с Польшей.

Чемпионат мира

Групповой этап

Первый тур, 22 мая

Группа Е

14:00 Индонезия - Коста-Рика - 1:0

15:15. Черногория - Таиланд - 1:1

Группа F

18:15. Казахстан - Польша - 1:2

19:30. США - Босния и Герцеговина - 2:3

Группа G

16:30 Чехия - Аргентина - 2:1

20:45. Грузия - ОАЭ

Группа H

12:45. Гана - Испания - 0:3

22:00 Сербия - Израиль

Отметим, что другие восемь матчей первого тура состоялись 21 мая.