ЧМ по мини-футболу в Баку: Босния и Герцеговина обыграла США - ОБНОВЛЯЕТСЯ
На проходящем в Баку чемпионате мира по мини-футболу сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над командой США.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч группы F прошел на Национальной арене гимнастики и завершился победой европейцев со счетом 3:2.
Отметим, что в других матчах дня Испания победила Гану (3:0), Индонезия оказалась сильнее Коста-Рики (1:0), Чехия обыграла Аргентину (2:1), Польша - Казахстан (2:1), а встреча Черногории с Таиландом завершилась вничью - 1:1.
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На проходящем в Баку чемпионате мира по мини-футболу встретились сборные Казахстана и Польши.
В матче группы F, состоявшемся на Национальной арене гимнастики, польская команда одержала победу со счетом 2:1.
Отметим, что в других матчах дня Испания обыграла Гану (3:0), Индонезия оказалась сильнее Коста-Рики (1:0), Чехия победила Аргентину (2:1), а матч между Черногорией и Таиландом завершился вничью - 1:1.
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В Баку продолжается чемпионат мира по мини-футболу.
Первый тур завершится сегодня.
На Национальной гимнастической арене пройдут восемь игр. Еще 16 команд начнут борьбу на чемпионате мира.
День начался с матча Гана - Испания. Испанцы победили со счетом 3:0. Казахстан, занявший второе место на последнем чемпионате мира, встретится с Польшей.
Чемпионат мира
Групповой этап
Первый тур, 22 мая
Группа Е
14:00 Индонезия - Коста-Рика - 1:0
15:15. Черногория - Таиланд - 1:1
Группа F
18:15. Казахстан - Польша - 1:2
19:30. США - Босния и Герцеговина - 2:3
Группа G
16:30 Чехия - Аргентина - 2:1
20:45. Грузия - ОАЭ
Группа H
12:45. Гана - Испания - 0:3
22:00 Сербия - Израиль
Отметим, что другие восемь матчей первого тура состоялись 21 мая.
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