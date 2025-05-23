Фернанду Сантуш объявил состав сборной Азербайджана
Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер нашей национальной команды Фернанду Сантуш на проходящей сегодня пресс-конференции огласил список игроков, вызванных им на товарищеские матчи, которые пройдут в июне.
|
1
|
Рза Джафаров
|
Нефтчи
|
2
|
Шахрудин Магомедалиев
|
Карабах
|
3
|
Айдын Байрамов
|
Зиря
|
4
|
Аббас Гусейнов
|
Карабах
|
5
|
Мерт Челик
|
Сабаил
|
6
|
Бахлул Мустафазаде
|
Карабах
|
7
|
Бадави Гусейнов
|
Карабах
|
8
|
Замиг Алиев
|
Эгнатия (Албания)
|
9
|
Рахман Дашдемиров
|
Сабах
|
10
|
Эльвин Бадалов
|
Сумгайыт
|
11
|
Эльвин Джафаргулиев
|
Карабах
|
12
|
Джалал Гусейнов
|
Шамахы
|
13
|
Сабухи Абдуллазаде
|
Сумгайыт
|
14
|
Джейхун Нуриев
|
Зиря
|
15
|
Исмаил Ибрагимли
|
Зиря
|
16
|
Рауф Рустамли
|
Шамахы
|
17
|
Шахин Шахнияров
|
Габала
|
18
|
Эмин Махмудов
|
Нефтчи
|
19
|
Анатолий Нуриев
|
Сабах
|
20
|
Торал Байрамов
|
Карабах
|
21
|
Махир Эмрели
|
Нюрнберг (Германия)
|
22
|
Нариман Ахундзаде
|
Карабах
|
23
|
Хаял Алиев
|
Сабах
|
24
|
Ренат Дадашов
|
Радомяк Радом (Польша)
|
25
|
Муса Гурбанлы
|
Карабах
Отметим, что 7 июня на стадионе "Сконто" в Риге наша сборная встретится с Латвией, а 10 июня на арене "Лив Бона Деа" - с Венгрией.
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