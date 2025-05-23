Фернанду Сантуш объявил состав сборной Азербайджана

Объявлен состав сборной Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный тренер нашей национальной команды Фернанду Сантуш на проходящей сегодня пресс-конференции огласил список игроков, вызванных им на товарищеские матчи, которые пройдут в июне.

1 Рза Джафаров Нефтчи 2 Шахрудин Магомедалиев Карабах 3 Айдын Байрамов Зиря 4 Аббас Гусейнов Карабах 5 Мерт Челик Сабаил 6 Бахлул Мустафазаде Карабах 7 Бадави Гусейнов Карабах 8 Замиг Алиев Эгнатия (Албания) 9 Рахман Дашдемиров Сабах 10 Эльвин Бадалов Сумгайыт 11 Эльвин Джафаргулиев Карабах 12 Джалал Гусейнов Шамахы 13 Сабухи Абдуллазаде Сумгайыт 14 Джейхун Нуриев Зиря 15 Исмаил Ибрагимли Зиря 16 Рауф Рустамли Шамахы 17 Шахин Шахнияров Габала 18 Эмин Махмудов Нефтчи 19 Анатолий Нуриев Сабах 20 Торал Байрамов Карабах 21 Махир Эмрели Нюрнберг (Германия) 22 Нариман Ахундзаде Карабах 23 Хаял Алиев Сабах 24 Ренат Дадашов Радомяк Радом (Польша) 25 Муса Гурбанлы Карабах

Отметим, что 7 июня на стадионе "Сконто" в Риге наша сборная встретится с Латвией, а 10 июня на арене "Лив Бона Деа" - с Венгрией.