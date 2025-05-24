https://news.day.az/sport/1755336.html Эрдоган посетил выступление азербайджанской команды в Стамбуле - ВИДЕО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал на выступлении азербайджанской команды в рамках VII Международного фестиваля этноспорта и культуры, проходящего в Стамбуле. Как передает Day.Az, участники из Азербайджана представили акробатическое конное шоу с карабахскими скакунами.
Эрдоган посетил выступление азербайджанской команды в Стамбуле - ВИДЕО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал на выступлении азербайджанской команды в рамках VII Международного фестиваля этноспорта и культуры, проходящего в Стамбуле.
Как передает Day.Az, участники из Азербайджана представили акробатическое конное шоу с карабахскими скакунами.
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