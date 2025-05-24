Эрдоган посетил выступление азербайджанской команды в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присутствовал на выступлении азербайджанской команды в рамках VII Международного фестиваля этноспорта и культуры, проходящего в Стамбуле.

Как передает Day.Az, участники из Азербайджана представили акробатическое конное шоу с карабахскими скакунами.