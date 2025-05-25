Массовая авария на Гран-при Монако

На старте гонки Гран-при Монако "Формулы-2" произошла массовая авария.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ее спровоцировал лидер чемпионата и молодой пилот McLaren Алекс Данн.

В аварию попали как минимум одиннадцать пилотов. Семь из них, в том числе сам Данн, не смогли продолжить гонку.

Ранее мы сообщали, что Ferrari Шумахера ушла с аукциона за рекордную сумму.