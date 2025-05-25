https://news.day.az/sport/1755473.html Массовая авария на Гран-при Монако - ВИДЕО На старте гонки Гран-при Монако "Формулы-2" произошла массовая авария. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ее спровоцировал лидер чемпионата и молодой пилот McLaren Алекс Данн. В аварию попали как минимум одиннадцать пилотов. Семь из них, в том числе сам Данн, не смогли продолжить гонку.
Массовая авария на Гран-при Монако - ВИДЕО
На старте гонки Гран-при Монако "Формулы-2" произошла массовая авария.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Ее спровоцировал лидер чемпионата и молодой пилот McLaren Алекс Данн.
В аварию попали как минимум одиннадцать пилотов. Семь из них, в том числе сам Данн, не смогли продолжить гонку.
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