https://news.day.az/sport/1756302.html "Галатасарай" поздравил Азербайджан - ВИДЕО В братской Турции поздравляют Азербайджан с 28 мая - Днем независимости. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сильнейший клуб тюркского мира "Галатасарай" поздравил народ Азербайджана с этим знаменательным днем. В видеоролике, подготовленном представителем Стамбула, футболисты озвучили свои искренние слова по поводу праздника.
"Галатасарай" поздравил Азербайджан - ВИДЕО
В братской Турции поздравляют Азербайджан с 28 мая - Днем независимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сильнейший клуб тюркского мира "Галатасарай" поздравил народ Азербайджана с этим знаменательным днем.
В видеоролике, подготовленном представителем Стамбула, футболисты озвучили свои искренние слова по поводу праздника. В ролике есть такие фразы, как "Футбол - это связь, которая не знает границ. Так же, как и наше братство. Мы одна нация, два государства. Мы переживаем волнение этого особого дня вместе с Азербайджаном. Поздравляем с 28 мая - Днем независимости Азербайджана".
Отметим, что "Галатасарай" стал чемпионом Турции в сезоне 2024/25.
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