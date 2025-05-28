"Галатасарай" поздравил Азербайджан

В братской Турции поздравляют Азербайджан с 28 мая - Днем независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сильнейший клуб тюркского мира "Галатасарай" поздравил народ Азербайджана с этим знаменательным днем.

В видеоролике, подготовленном представителем Стамбула, футболисты озвучили свои искренние слова по поводу праздника. В ролике есть такие фразы, как "Футбол - это связь, которая не знает границ. Так же, как и наше братство. Мы одна нация, два государства. Мы переживаем волнение этого особого дня вместе с Азербайджаном. Поздравляем с 28 мая - Днем независимости Азербайджана".

Отметим, что "Галатасарай" стал чемпионом Турции в сезоне 2024/25.