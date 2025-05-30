Сборная Азербайджана вышла в финал ЧМ по мини-футболу в Баку

Сборная Азербайджана вышла в финал чемпионата мира по мини-футболу в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинальном матче азербайджанские футболисты одержали победу над Черногорией со счетом 2:1.

В финале наша команда сыграет с победителем пары Венгрия - Сербия.

Чемпионат мира

Полуфинал

30 мая

20:00. Азербайджан - Черногория - 2:1

Голы: Гасымов (1:0), 23, Човдаров (2:1), 44

Отметим, что финал и матч за третье место состоятся 1 июня.