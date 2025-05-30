https://news.day.az/sport/1756967.html Сборная Азербайджана вышла в финал ЧМ по мини-футболу в Баку Сборная Азербайджана вышла в финал чемпионата мира по мини-футболу в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинальном матче азербайджанские футболисты одержали победу над Черногорией со счетом 2:1. В финале наша команда сыграет с победителем пары Венгрия - Сербия. Чемпионат мира Полуфинал 30 мая 20:00.
Полуфинал
Сборная Азербайджана вышла в финал ЧМ по мини-футболу в Баку
Сборная Азербайджана вышла в финал чемпионата мира по мини-футболу в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинальном матче азербайджанские футболисты одержали победу над Черногорией со счетом 2:1.
В финале наша команда сыграет с победителем пары Венгрия - Сербия.
Чемпионат мира
Полуфинал
30 мая
20:00. Азербайджан - Черногория - 2:1
Голы: Гасымов (1:0), 23, Човдаров (2:1), 44
Отметим, что финал и матч за третье место состоятся 1 июня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре