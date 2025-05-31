https://news.day.az/sport/1757025.html Никита Симонов занял четвертое место на чемпионате Европы Никита Симонов занял четвертое место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Лейпциге (Германия). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен сборной Азербайджана выступил в финале на кольцах. Он получил оценку 14.333 и стал четвертым. Победу на этом снаряде одержал турок Адем Асил, ранее выигравший и многоборье.
Никита Симонов занял четвертое место на чемпионате Европы
Никита Симонов занял четвертое место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Лейпциге (Германия).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен сборной Азербайджана выступил в финале на кольцах. Он получил оценку 14.333 и стал четвертым.
Победу на этом снаряде одержал турок Адем Асил, ранее выигравший и многоборье.
Отметим, что на прошлогоднем чемпионате континента Симонов завоевал серебро на кольцах.
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