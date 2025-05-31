Никита Симонов занял четвертое место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Лейпциге (Германия).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, спортсмен сборной Азербайджана выступил в финале на кольцах. Он получил оценку 14.333 и стал четвертым.

Победу на этом снаряде одержал турок Адем Асил, ранее выигравший и многоборье.

Отметим, что на прошлогоднем чемпионате континента Симонов завоевал серебро на кольцах.