Сборная Азербайджана в ожидании исторического финала чемпионата мира

Сегодня сборная Азербайджана по мини-футболу проведет главный и решающий матч на чемпионате мира, который проходит в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на Национальной арене гимнастики подопечные Эльшада Гулиева сыграют финальный матч с командой Венгрии.

Напомним, что в групповой стадии мирового первенства сборная Азербайджана сыграла вничью с Бахрейном (1:1), после чего обыграла команды Словении (4:0) и Мавритании (2:0). В стадии плей-офф хозяева поля прошли Румынию (1:1, по пенальти 2:1), Англию (2:1) и Черногорию (2:1).

Заметим, что ранее лучшим достижением сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионатах мира был выход в четвертьфинал мирового первенства 2016 года.

Состав сборной Азербайджана:

Агасеид Гасымов, Вели Гафаров - Самир Гамзаев, Вусал Исаев, Реван Керимов, Хатаи Багиров, Мирмехти Рзаев, Мусеиб Велиев, Тамкин Халилзаде, Эшгин Тагиев, Камран Гурбатов, Миркамиль Алиев, Талех Бабаев, Камран Абдуллазаде, Эльвин Ализаде, Магомед Халилов, Рамиз Човдаров.

Незадолго до финального матча состоится поединок за третье место между сборными Сербии и Черногории.

ЧМ по мини-футболу в Баку

Матч за 3-е место

18:00. Черногория - Сербия

Финал

20:00. Азербайджан - Венгрия