УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте назвал лучшего игрока Лиги чемпионов сезона-2024/2025.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, им стал форвард ПСЖ Усман Дембеле. Решение принимала группа технических наблюдателей УЕФА.

Француз в минувшем розыгрыше турнира провел 15 матчей. Вингер отметился восемью голами и шестью результативными передачами.