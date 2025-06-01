https://news.day.az/sport/1757299.html УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте назвал лучшего игрока Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, им стал форвард ПСЖ Усман Дембеле. Решение принимала группа технических наблюдателей УЕФА. Француз в минувшем розыгрыше турнира провел 15 матчей.
УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем сайте назвал лучшего игрока Лиги чемпионов сезона-2024/2025.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, им стал форвард ПСЖ Усман Дембеле. Решение принимала группа технических наблюдателей УЕФА.
Француз в минувшем розыгрыше турнира провел 15 матчей. Вингер отметился восемью голами и шестью результативными передачами.
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