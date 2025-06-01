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Азербайджан выиграл ЧМ по мини-футболу

Сборная Азербайджана стала победителем прошедшего в Баку чемпионата мира по мини-футболу. Как передает Day.Az, подопечные Эльшада Гулиева в финале встретились со сборной Венгрии. Матч на Национальной арене гимнастики завершился победой азербайджанской сборной со счетом 4:2. В матче за третье место Сербия обыграла Черногорию (3:0).