Сборной Азербайджана вручили Кубок мира

В Баку состоялась церемония награждения чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, мероприятие прошло на Национальной арене гимнастики. В церемонии приняли участие президент Всемирной федерации мини-футбола Филип Джуда, вице-президент Петер Кралик, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов и другие официальные лица.

Выступая на церемонии, Фарид Гаибов отметил, что чемпионат был организован на высоком уровне, и поздравил народ Азербайджана с победой.

Глава Федерации мини-футбола Орхан Мамедов поблагодарил всех, кто приложил усилия к организации турнира, и подчеркнул важность того, что Баку стал хозяином столь масштабного события.

Игроки сборной Азербайджана, ставшие чемпионами мира, были награждены золотыми медалями и кубком. Команда Венгрии получила серебряные медали за второе место, а сборная Сербии - бронзу за третье место.