10-й обладатель Кубка Азербайджана

"Сабах" стал 10-й командой, завоевавшей Кубок Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бакинская команда обыграла "Карабах" со счетом 3:2 в финале.

В предыдущих 32 сезонах турнира, который проводится с 1992 года, победителями были девять команд. Абсолютный рекорд принадлежит "Карабаху" - он побеждал восемь раз.

"Нефтчи" выиграл кубок шесть раз, "Кяпаз" - четыре, "Хазар Лянкяран", "Баку" - по три, "Кешля" (ныне "Шамахы"), "Габала" - по два. "Иншаатчи" (Баку) и "Шафа" по одному разу выигрывали поднимали кубок, как и "Сабах".

Отметим, что сезоны 2001/02 и 2019/20 остались незаконченными.