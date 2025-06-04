Азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире в Грузии

Пятого июня в Грузии стартует молодежный международный турнир по боксу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, сборная Азербайджана также испытает свои силы на четырехдневных соревнованиях в городе Поти.

Главный тренер Эльбрус Рзаев и тренер Ядигяр Мамедов предоставят шанс на турнире Билалхабаши Назарову, Нихату Гасымову (оба 50 кг), Зидану Гумбатову (55 кг), Субхану Бабаеву (57 кг), Багиру Амирханлы, Тамерлану Алимзанову (оба 60 кг), Вагифу Гаджиеву (65 кг), Рзе Рзаеву (75 кг), Гусейну Гусейнли (90 кг), Магомеду Джафарову (+90 кг).

В качестве судьи на соревнованиях нашу страну представит Фархад Рахманов.