https://news.day.az/sport/1758144.html Почему Сабухи Абдуллазаде не принимает предложение "Сумгайыта"? Хотя "Сумгайыт" предложил своему игроку новый контракт, прийти к общему знаменателю пока не удалось. İdman.biz со ссылкой на Sport24.az сообщает, что Сабухи Абдуллазаде попросил у клуба, в котором играет, время на раздумья. Абдуллазаде хочет уехать за границу. Поэтому он не хочет принимать поспешное решение.
Почему Сабухи Абдуллазаде не принимает предложение "Сумгайыта"?
Хотя "Сумгайыт" предложил своему игроку новый контракт, прийти к общему знаменателю пока не удалось.
İdman.biz со ссылкой на Sport24.az сообщает, что Сабухи Абдуллазаде попросил у клуба, в котором играет, время на раздумья.
Абдуллазаде хочет уехать за границу. Поэтому он не хочет принимать поспешное решение. Руководство "Сумгайыта" заявило ему: "Подписывай новый контракт, и если будет предложение из-за рубежа, мы отпустим тебя бесплатно".
Отметим, что 23-летний полузащитник в сезоне 2024/25 провел за команду в общей сложности 38 матчей, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре