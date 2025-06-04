Почему Сабухи Абдуллазаде не принимает предложение "Сумгайыта"?

Хотя "Сумгайыт" предложил своему игроку новый контракт, прийти к общему знаменателю пока не удалось.

İdman.biz со ссылкой на Sport24.az сообщает, что Сабухи Абдуллазаде попросил у клуба, в котором играет, время на раздумья.

Абдуллазаде хочет уехать за границу. Поэтому он не хочет принимать поспешное решение. Руководство "Сумгайыта" заявило ему: "Подписывай новый контракт, и если будет предложение из-за рубежа, мы отпустим тебя бесплатно".

Отметим, что 23-летний полузащитник в сезоне 2024/25 провел за команду в общей сложности 38 матчей, забив два гола и отдав четыре результативные передачи.