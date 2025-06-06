Игрок сборной Азербайджана принял решение по "Сабаху"

Азербайджанская футбольная команда "Сабах" начала деятельность по формированию состава.

İdman.biz сообщает со ссылкой на Sportal.az, команда не стала расставаться с Рахманом Дашдемировым.

Представитель столицы предложил 25-летнему защитнику новый контракт.

Игрок сборной будет играть за "Сабах" и в новом сезоне. Однако ему поступали предложения как от азербайджанских, так и от зарубежных клубов, включая "Нефтчи".

Контракт Рахмана с победителем национального кубка был рассчитан до 30 июня 2025 года.