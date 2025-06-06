https://news.day.az/sport/1758624.html Игрок сборной Азербайджана принял решение по "Сабаху" Азербайджанская футбольная команда "Сабах" начала деятельность по формированию состава. İdman.biz сообщает со ссылкой на Sportal.az, команда не стала расставаться с Рахманом Дашдемировым. Представитель столицы предложил 25-летнему защитнику новый контракт. Игрок сборной будет играть за "Сабах" и в новом сезоне.
Игрок сборной Азербайджана принял решение по "Сабаху"
Азербайджанская футбольная команда "Сабах" начала деятельность по формированию состава.
İdman.biz сообщает со ссылкой на Sportal.az, команда не стала расставаться с Рахманом Дашдемировым.
Представитель столицы предложил 25-летнему защитнику новый контракт.
Игрок сборной будет играть за "Сабах" и в новом сезоне. Однако ему поступали предложения как от азербайджанских, так и от зарубежных клубов, включая "Нефтчи".
Контракт Рахмана с победителем национального кубка был рассчитан до 30 июня 2025 года.
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