https://news.day.az/sport/1758952.html В Баку проходит чемпионский парад сборной Азербайджана по мини-футболу В Баку проходит чемпионский парад, посвященный победе сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. В мероприятии участвуют футболисты национальной команды, выступавшие на домашнем мундиале. Маршрут шествия проходит по историческим и знаковым местам столицы.
В Баку проходит чемпионский парад сборной Азербайджана по мини-футболу
В Баку проходит чемпионский парад, посвященный победе сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
В мероприятии участвуют футболисты национальной команды, выступавшие на домашнем мундиале. Маршрут шествия проходит по историческим и знаковым местам столицы.
После завершения тура запланирована концертная программа.
Напомним, что команда под руководством Эльшада Гулиева одержала победу в финале чемпионата мира, обыграв сборную Венгрии со счетом 4:2. Финальный матч состоялся 1 июня в Национальной гимнастической арене.
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