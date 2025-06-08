В Баку проходит чемпионский парад сборной Азербайджана по мини-футболу

В Баку проходит чемпионский парад, посвященный победе сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

В мероприятии участвуют футболисты национальной команды, выступавшие на домашнем мундиале. Маршрут шествия проходит по историческим и знаковым местам столицы.

После завершения тура запланирована концертная программа.

Напомним, что команда под руководством Эльшада Гулиева одержала победу в финале чемпионата мира, обыграв сборную Венгрии со счетом 4:2. Финальный матч состоялся 1 июня в Национальной гимнастической арене.