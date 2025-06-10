https://news.day.az/sport/1759273.html Победный финиш азербайджанского шахматиста на Багамах Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев занял девятое место на Мемориале Орджана Линдрота в Нассау (Багамские острова). Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он завершил турнир на мажорной ноте, переиграв в последнем туре Алису Мелехину из США. Мирзоев набрал пять очков и закончил Мемориал в десятке.
Победный финиш азербайджанского шахматиста на Багамах
Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев занял девятое место на Мемориале Орджана Линдрота в Нассау (Багамские острова).
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он завершил турнир на мажорной ноте, переиграв в последнем туре Алису Мелехину из США. Мирзоев набрал пять очков и закончил Мемориал в десятке.
По ходу соревнования Мирзоев одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и трижды проиграл.
Первое место занял американец Брендан Джекобсон, в активе которого 6,5 балла.
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