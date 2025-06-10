Победный финиш азербайджанского шахматиста на Багамах

Азербайджанский шахматист Азер Мирзоев занял девятое место на Мемориале Орджана Линдрота в Нассау (Багамские острова).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он завершил турнир на мажорной ноте, переиграв в последнем туре Алису Мелехину из США. Мирзоев набрал пять очков и закончил Мемориал в десятке.

По ходу соревнования Мирзоев одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и трижды проиграл.

Первое место занял американец Брендан Джекобсон, в активе которого 6,5 балла.