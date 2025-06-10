Эльчин Масиев отсудит матч Чехия - Англия

Судья ФИФА Эльчин Масиев получил очередное назначение.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он станет главным судьей матча Чехия - Англия, который пройдет в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы среди сборных до 21 года.

Масиеву будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Четвертым арбитром станет итальянец Симоне Соцца.

Игра группы B, которая состоится 12 июня на DAC Arena в Дунайска-Стреде, начнется в 23:00 по бакинскому времени.