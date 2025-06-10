https://news.day.az/sport/1759303.html Эльчин Масиев отсудит матч Чехия - Англия Судья ФИФА Эльчин Масиев получил очередное назначение. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он станет главным судьей матча Чехия - Англия, который пройдет в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы среди сборных до 21 года. Масиеву будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов.
Эльчин Масиев отсудит матч Чехия - Англия
Судья ФИФА Эльчин Масиев получил очередное назначение.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, он станет главным судьей матча Чехия - Англия, который пройдет в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы среди сборных до 21 года.
Масиеву будут помогать Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов. Четвертым арбитром станет итальянец Симоне Соцца.
Игра группы B, которая состоится 12 июня на DAC Arena в Дунайска-Стреде, начнется в 23:00 по бакинскому времени.
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